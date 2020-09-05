Ученые из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют физические управления, чем хозяева домашних кошек. Также удалось узнать, что показатели здоровья у них намного выше.

Об этом сообщает "Главком".

"Это не удивительно, ведь с собакой нужно гулять минимум два раза в день по 15 минут. Но для стало неожиданностью, что показатели здоровья будут выше в несколько раз", - утверждают ученые.

В ходе исследования ученые проанализировали уровень физической активности у 464 взрослых и 46 детей, которые проживают в Западном Чешире. Оказалось, что среди испытуемых собаководов достигало 191 человека.

Анкетирование показало, что владельцы собак, в среднем, находятся на улице на 64% дольше, чем у любителей кошек. Кроме того, прогулка с собаками не заменяет собой другие формы физических упражнений, что является доказательством того, что владельцы собак ведут более активный образ жизни.

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