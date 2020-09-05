Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что вакцина от коронавируса будет в ближайшее время. Возможно, уже в конце октября.

Об этом сообщает Fox Business.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - сказал Трамп.

Президент рассказал, что компания Pfizer ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Ранее "Страна" писала, что о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ждут начала массовой вакцинации от коронавируса в мировом масштабе не раньше чем с середины следующего года.

Также мы рассказывали, что Маск хочет купить немецкую компанию, чтобы производить вакцину от коронавируса.