Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал противников строительства газопровода "Северного потока-2" соблюдать международное право. Он подчеркнул, что Швеция разрешила строить газопровод еще в 2018 году.

Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство) "Северного потока 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", - сказал политик.



Глава шведского правительство также указал на необходимость проведения "независимого и достоверного расследование" причин госпитализации Навального. Левен заявил, что "Россия обязана привлечь виновных к ответственности".

Напомним, во вторник, 1 сентября, Меркель заявляла, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на существующие санкции со стороны США и угрозы Вашингтона о применении новых ограничений. На следующий день стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок". Его доставили в немецкую клинику из России, где оппозиционер был отправлен.

После этого противники "Северного потока-2" усилили давление на Меркель из-за отправления Навального. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил, что после обнаружения следов яда "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального против России должны быть введены дополнительные санкции, а политика относительно "Северного потока-2" должна быть пересмотрена.