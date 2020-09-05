В субботу. 5 сентября, стало известно о том, что у 91-летнего главы УПЦ КП Филарета было диагностировано воспаление легких.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

"Сообщаем, что состояние здоровья Патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим обратить к милостивому Господу свои искренние молитвы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.

Напомним, о заражении коронавирусом Филарета стало известно вчера, 4 сентября. Сперва информацию обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Позже в пресс-службе УПЦ Киевского патриархата заявили, что Covid-19 у Филарета был выявлен во время планового тестирования. Сейчас патриарх проходит курс лечения в больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.