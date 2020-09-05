В субботу, 5 сентября, из-за аварийного отключения распределительного оборудования без электричества остались 34 дома и 12 учреждений в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

"Мы восстанавливаем электроснабжение 34 домов и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная, Бессарабская, что оказались без света из-за аварийного отключения распределительного оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в компании работают над восстановлением электроснабжения, которое обещали дать уже в 13:00.

Напомним, в четверг, 3 августа, несколько районов Киева снова остались без света. Это произошло из-за аварии на высоковольтной подстанции "Приорская" - там отключился трансформатор. Электричество пропало в около 1450 объектах хозяйствования.

Также "Страна" писала, что 27 августа без света осталась центральная часть столицы. Причиной этому послужила авария на электросети в районе Майдана Независимости.