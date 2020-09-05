В пятницу, 4 сентября, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о подаче иска против Кабинета министров в Окружной административный суд Киева за решение отнести город к "красной" карантинной зоне.

Об этом он заявил во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"Вчера мы подали исковое заявление на Кабинет Министров в Окружной административный суд Киева. К этому иску присоединились не только города Ивано-Франковской области. Также в суд подает город Тернополь, который также попал в "красную" зону с понедельника", - сказал он.

Марцинкив также рассказал, что уже общался по данному поводу с мэром Тернополя Сергеем Надалом.

"Сегодня общался с мэром Тернополя. Также как и там, у нас будет работать общественный транспорт в режиме спецрейсов. Кроме того, принято решение о продолжении работы детских садов и школ", - рассказал он.

Мэр Ивано-Франковска готовит иск на Кабмин. Смотреть с 0:25. Видео: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что власти города не будут усиливать карантинные меры из-за того, что они были внесены в "красную" карантинную зону. По его словам, он намерен обжаловать решение Кабмина через суд.

Также "Страна" рассказывала", что в ходе этого же обращения мэр Ивано-Франковска рассказал о том, что работа детских садов и школ может быть возобновлена с 13 сентября.