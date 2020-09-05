Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что всего с начала эпидемии с коронавирусом были госпитализированы 7 467 человек, а в ряде областей назревает проблема с уровнем загруженности больничных коек.

Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга, который транслировался в Facebook.

"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3500", - сказал он.

По словам Степанова, при допустимом уровне загруженности коек в 50%, в Черновицкой области заняты 69%, Одесской – 65%, Ивано-Франковской – 61%, Тернопольской 56%, Сумской 53%, Хмельницкой 52%, а во Львовской 50%.

Минздрав рассказал о ситуации с загруженностью коек в разных областях Украины. Смотреть с 5:45. Видео: facebook.com/moz.ukr

До этого мы рассказывали, что со стороны Кабмина прозвучал грозный прогноз - уже в сентябре в Украине будет настолько мощный всплеск коронавируса, что количество людей, которым потребуется госпитализация, утроится.

Также "Страна" рассказывала, что в больницах Киевской области заканчиваются места для зараженных коронавирусом.