Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что запись разговора представителей Польши и Германии о российском оппозиционном политике Алексее Навальном необходимо проверить на подлинность.

Слова чиновника передают "РИА Новости".

Так, по словам Калашникова, разговором о Навальном должны заняться специальные службы и лаборатории.

"Но на меня она произвела впечатление как достаточно достоверная, тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами… Думаю, что она подлинная", - сказал он.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что отравление Навального было сфальсифицировано Западом. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы. Записи были обнародованы в пятницу, 4 сентября, в эфире Белорусского телевидения.

Позже российские пранкеры "Лексус" и "Вован" рассказали, что не имеют к разговору никакого отношения, а действия спецслужб Беларуси являются "настоящим успехом".