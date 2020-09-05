За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине было проведено меньшее количество тестов на коронавирус, чем за предыдущие сутки.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе своего ежедневного брифинга, который транслировался на Facebook.

По его словам, за 4 сентября было проведено 25 229 исследований методом ПЦР. Это на 1% меньше по сравнению с 3 сентября. А вот методом ИФА было проверено 21 662 исследований, что на 10,9% меньше показателя за предыдущий день.

Всего с начала эпидемии, по словам Степанова, было проведено 1 673 316 исследований методом ПЦР.

Уточним, что уменьшение количества проводимых тестов скажется на общей статистике, поскольку часть заболевших может в нее просто не попасть.

Минздрав рассказал о количестве тестов, которые провели за последние сутки. Смотреть с 3:25. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных за сутки больных коронавирусом - подтвердились 2 836 новых случаев заболевания. Из них 315 заражений припадает на Киев.

Накануне "Страна" получила видеозапись закрытого совещания в Минздраве о проблемах коронавируса в Украине. На нем главный санврач Виктор Ляшко по селектору общается с руководителями областных лабораторий. Обсуждают главную проблему - почему делается так мало тестов. А также - как работать во время местных выборов.

Также мы публиковали запись разговора врачей, из которой следует, что в больницах Киевской области заканчиваются места для зараженных коронавирусом, а тестов нет.