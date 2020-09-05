Горянки из шахты "Надежда", которая находится в поселке Сосновка Львовской области, прекратили забастовку. Они поднялись на поверхность после того, как им пообещали выплатить задолженность.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В ведомстве рассказали, что найден оптимальный путь погашения задолженности перед горняками, которую сформировали бывшие руководители.

"Оптимальный способ погашения задолженности перед горняками найден - через поправки в закон о госбюджете, благодаря чему будет возможно выделить средства на заработную плату. Совместная работа правительства и лично премьер-министра Денис Шмыгаля, Министерства энергетики и его руководительницы Ольги Буславец, народного депутата Юрия Камельчука дала результат", - отметили в Минэнерго.

Отметим, что это уже не первый раз, когда с горняками обещают расплатиться по долгам. Одно из обещаний давал лично президент Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что в шахте Мирнограда обвалившейся породой завалило горняка.

Также мы рассказывали, как под Офисом президента митинговали шахтеры.