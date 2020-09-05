В Сахалинской области в Росии вулкан Эбеко выбросил столб пепла. Шлейф от выброса пепла распространился на 3 км.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 3 км. В городе Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано, запах сереводорода не ощущался. Угрозы для горожан нет.

Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Высота вулкана превышает 1000 метров. Он активизировался в ноябре 2016 года и выпускает пепел, но в предыдущие разы его было ощутимо меньше.

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