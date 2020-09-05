В пятницу вечером, 4 сентября, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы.

О случившемся сообщил пользователь Алексей Таймурзин у себя в Facebook.

"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от "Слуги Народа" сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи", - говорится в сообщении.

В то же время сам кандидат в мэры, по словам Таймурзина, всячески пытается спасти сына от уголовной ответственности.

Источники "Страны" в полиции подтвердили, что сбила машина, которой управлял Марк Шевчик. Также, как следует из справки, которая имеется в нашем распоряжении, пострадавшего ребенка зовут Бугор Александр.

Он получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка.

Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

Сейчас он находится в Днепропетровской детской областной больнице. Мама мальчика, Наталья Ивановна рассказала "Стране", что медики уже наложили ему гипс.

"Что я могу сказать, мы в больнице в Днепропетровске. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, наложили гипс, у нас левый перелом плеча, а в основном, больше травма головы. Пока две недели реабилитации, а дальше мы не в курсе", - рассказала она.

При этом, по ее словам, виновники инцидента помогают семье финансово покрывать затраты.

Сам Дмитрий Шевчик на телефонные звонки пока не отвечает.

По информации "Страны", автомобиль Volkswagen Passat производства США, который попал в ДТП, принадлежит непосредственно сыну кандидата в мэры Марку Шевчику. Также он водит Porsche Macan, который оформлен на бабушку - Шевчик Ольгу Ивановну, и BMW 7.

Фото с места ДТП публикуем ниже.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка. Фото: facebook/Алексей Таймурзин

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