В Киеве за сутки 4 сентября обнаружили 315 новых зараженных коронавирусом. За 24 часа от последствий болезни скончались 4 жителя столицы. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян.

Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 14 792 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Заболели:

163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет

132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет

9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 лет до 17

Заболели в том числе и 7 медиков.



В больницы столицы попали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4713 жителя Киева.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57. В Дарницком - 55. Но в Оболонском районе - 39 случаев.





Ранее мы писали, что в больницах Киевской области заканчиваются места для зараженных коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 5 сентября, коронавирусом в Украине заразились еще 2 836 граждан. Общее число заболевших достигло 133 787 человек.