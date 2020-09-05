Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что власти города не будут усиливать карантинные меры из-за того, что они были внесены в "красную" карантинную зону.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общественный транспорт и дальше будет работать в режиме спецрейсов, а горсовет обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколы" в отношении предпринимателей, которые продолжают свою деятельность.

Вместе с тем Надал призвал жителей Тернополя соблюдать мэры предосторожности.

Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.

Также "Страна" писала, что "Укрзализныця" с понедельника приостановит движение поездов в Тернополь.