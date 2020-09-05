В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может сделать несколько новых перестановок, поменяв генерального прокурора, главу СБУ и министра юстиции.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в Офисе президента.

По данным источников, глава СБУ Иван Баканов займёт пост генпрокурора. По мнению Банковой он будет на этом месте эффективнее Венедиктовой.

Саму Венедиктову хотят сделать министром юстиции вместо Малюськи. А на должность главы СБУ назначат нынешнего начальника Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

"Кондратюк был главой ГУР во времена Порошенко и отметился во время знаменитого крымского инцидента с диверсантами в августе 2016 года. Назначен Зеленским главой СВР в 2020 году, но успел заслужить доверие. В частности, СВР поддержала Офис президента, опровергнув его причастность к спецоперации с вагнеровцами в Минске (тема, которую сейчас активно раскручивают у Порошенко)", - пишет "Политика Страны".

Проблемным моментом в этой схеме перестановок является необходимость проводить их через Раду.

"А собирать голоса под эти назначения будет весьма непросто. Поэтому перед запуском данной схемы в Офисе президента ещё отдельно оценят отношение к ней парламента и среди разных групп влияния в "Слуге народа", - отмечает Telegram-канал.

Ранее "Страна" писала, что вместо уволенного в конце августа заместителя главы НБУ Романа Борисенко, который отвечал за финансово-административный и операционный блоки, назначен руководитель направления юркоординации "Приватбанка" Ярослав Матузка.

Также мы рассказывали, что Конституционный суд Украины постановил, что указ президента Петра Порошенко пятилетней давности о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника не соответствует Конституции.