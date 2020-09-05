В Черкассах, где этой ночью новобранцы были вынуждены ночевать под навесом автовокзала, уже добрались до воинской части. Их уже осмотрели медики, а по данному факту начали служебную проверку.

Об этом сообщает "Про все: Черкассы".

"После прибытия всех накормили и осмотрели врачи, после чего предоставили место для отдыха. По данному факту в части уже проводится проверка", - рассказал военнослужащий Дмитрий Московчук.

По его словам, причиной инцидента стало то, что при помощи телефона подобную информацию разглашать запрещается.

"Недоработки были не только в части, где принимали солдат. Должностные лица понесут наказание, в том числе и финансовые", - рассказал он.

В то же время, по словам Московчука, все бойцы были обеспечены сухими пайками. Никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Новобранцы в Черкассах ночевали на улице. Фото: provce.ck.ua

Напомним, в ночь на субботу в сети появились фото, как новобранцы в Черкассах вынуждены ночевать на автовокзале, поскольку про них "забыла" воинская часть.