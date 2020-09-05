Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.

В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.

Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.

Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.

Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.

Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.

Видео: YouTube/Страна.ua

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