Ученый рассказал, что мозг человека на самом деле не сохраняет только позитивные воспоминани о прошлом, как многие считают. В воспоминаниях хранится и негатив тоже. Однако негативные события заблокированы защитными функциями.

Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на комментарий доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустема Гайфутдинова.

Если бы отрицательный флешбэк был постоянно доступен человеку, то это представляло бы угрозу его жизни, считает Рустем Гайфутдинов.



"У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным. В моменты негативных переживаний человек уязвим во всех отношениях. Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить. Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм", – объяснил радио Sputnik невролог.



Доказательством того, что негативные воспоминания не стерты, а просто скрыты, служат работы судебных медиков. Рустем Гайфутдинов уверяет, что если постараться, то можно вспомнить абсолютно все.



"У человека все хранится. Есть специальные практики, которые используют в судебной медицине, когда человека можно заставить припомнить все. Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове", – рассказал невролог в интервью радио Sputnik.

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