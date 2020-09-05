Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна намерена "очень внимательно" отнестись к возможному отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

На сегодня доказательствами, что отравление было, американская сторона не располагает, отметил Трамп. Однако, нет также причин сомневаться в выводах, которые сделали власти Германии.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

В связи с этим США выразили России "серьезную озабоченность" по данному поводу.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что отравление Навального было сфальсифицировано Западом. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы. Записи были обнародованы в пятницу, 4 сентября, в эфире Белорусского телевидения.