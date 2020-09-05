С сегодняшнего дня - субботы, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов 2020. ЦИК начала готовиться к голосованию 25 октября. Кандидаты могут зарегистрироваться уже через 10 дней.

"Страна" собрала все самое важное о предстоящей кампании.

Основные даты

Сегодня - старт избирательной кампании в местные органы власти Украины. Следующие 50 дней пройдут согласно плану:

представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций - до 6 сентября;

выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты - 15-24 сентября;

обнародование сведений о регистрации кандидатов - до 2 октября;

начало предвыборной агитации - со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

отправка приглашений избирателям - до 15 октября;

день голосования - 25 октября, с 08:00 до 20:00;

оглашение результатов - 3-6 ноября.

Новый Избирательный кодекс

В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса. Основные изменения:

Для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов. Обязательно соблюдение гендерной квоты - не менее 40% представителей одного пола в списке партии. В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос. Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.

В день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению Рады "Об образовании и ликвидации районов", их количество сократилось до 136.

Как изменить место голосования

Проголосовать на выборах 2020 можно не там, где официально прописан. Чтобы изменить место голования, нужно обратиться в органы Госреестра в срок до 10 сентября.

Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.

При заполнении формы следует указать адрес, где избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.

Раннее "Страна" писала, что в Украине могут на время выборов отменить учебу в школах и вузах, где будут участковые избирательные комиссии.

Также мы рассказывали, что Комитет Рады поддержал поправки в закон о ЦИК, которые позволят провести всеукраинский опрос вместе с выборами.