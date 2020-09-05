Российский пранкер Алексей Столяров, более известный как "Лексус", назвал ситуацию с перехватом разговора об отравлении оппозиционера Алексея Навального "настоящим успехом".

Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Мы действительно не психиатры, поэтому не можем комментировать текущую запись должным образом. Но, основываясь на наших частых разговорах с агентами западных спецслужб, можем назвать данные переговоры уникальными. Редко когда собеседники обсуждают свои планы настолько откровенно. В данном случае можем поздравить белорусскую разведку с беспрецедентным успехом, когда 2 агента обсуждают свои действия по открытой связи таким образом. Это настоящий успех для спецслужб!" – сказал он.

Похожая ситуация, по словам "Лексуса", была и в 2014 году, когда их разговор с Лукашенко также был перехвачен спецслужбами.

"Можно вспомнить 2014 год, когда действительно агенты ЦРУ перехватили наш разговор с Батькой и опубликовали раньше нас через украинские СМИ. Вот здесь, увы, тот разговор вызвал больше доверия, несмотря на то, что "фейкового сына Януковича" приняли за реального, а начальник спецсвязи был уволен", - рассказал он.

При этом само дело об отравлении Алексея Навального бессмысленно рассматривать "под призмой заявлений Лукашенко", уверен пранкер.

"Любые спекуляции - это плохо, особенно сейчас. Если бы люди на пленке имели бы конкретные имена и должности, то их можно бы было обсудить хотя бы по принципу хайпы- лайки, но и этого нет. Я очень надеюсь, что это было не намеренное отравление, но увы, в данном случае, президент Беларуси, для меня не является авторитетным источником с учетом данного "перехвата", - уточнил он.

Напомним, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который якобы свидетельствует о фальсификации отравления российского оппозиционера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко пообещал передать записи ФСБ.

"Страна" рассказывала, что история с записями, скорее всего, является троллингом, а разговор Варшавы и Берлина - откровенной постановкой.