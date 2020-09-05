По состоянию на пятницу, 4 сентября, во Франции и Италии были зафиксированы рекордные вспышки коронавируса. Скончались 11 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в пятницу во Франции подтвердились 8 975 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 там подтвердился у 309 000 граждан, из которых умерли 30 700 человек.

А в Италии власти зафиксировали рекордный с мая суточный прирост зараженных коронавирусом – 1 733 человека. Официально подтвердилась смерть 11 пациентов. Больше всего случаев заболевания было зафиксировано в регионе Венето – 373 новых случая.

Всего там заражены 274 000 граждан, а показатель смертности достиг отметки в 35 000 пациентов.

Ранее "Страна" сообщала, что у 100% участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ.

Мы также писали. что вакциной привились министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.