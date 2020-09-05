По состоянию на утро субботы, 5 сентября, коронавирусом в Украине заразились еще 2 836 граждан. Общее число заболевших достигло 133 787 человек.

Об этом гласят данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Так, в Украине с начала эпидемии умерли 2 811 человек (+50). Выздоровели 61 649 пациентов (+1 036). На данный момент болеют 69 327 граждан Украины.

Ранее мы писали, что у одного из сотрудников Киевского апелляционного суда обнаружили Covid-19. При этом суд продолжает работать в штатном режиме.

Стоит отметить, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина не готовы Киев и 16 областей Украины. Список областей покинула Полтавская область.

Также мы подробно разбирались, ждет ли Украину волна коронавируса в сентябре.