Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 6 сентября
В Минздраве показали карту распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 6 сентября. За последние сутки заразилось 2 107 человек, излечилось 578 пациентов и скончалось 35.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4375 случаев;
- Волынская область - 5828 случаев;
- Днепропетровская область - 2697 случаев;
- Донецкая область - 1627 случаев;
- Житомирская область - 3678 случаев;
- Закарпатская область - 8049 случаев;
- Запорожская область - 1882 случая;
- Ивано-Франковская область - 10 187 случаев;
- Кировоградская область - 854 случая;
- Киев - 15032 случаи;
- Киевская область - 6192 случая;
- Львовская область - 15 695 случаев;
- Луганская область - 431 случай;
- Николаевская область - 1581 случай;
- Одесская область - 8380 случаев;
- Полтавская область - 945 случаев;
- Ровенская область - 9660 случаев;
- Сумская область - 1858 случаев;
- Тернопольская область - 7225 случаев;
- Харьковская область - 10 833 случая;
- Херсонская область - 496 случаев;
- Хмельницкая область - 3100 случаев;
- Черновицкая область - 11 109 случаев;
- Черкасская область - 1894 случая;
- Черниговская область - 2286 случаев.
Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.
Как сообщала "Страна", по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине уже 135 894 человек заразились коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 выявили у 2107 украинцев.
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