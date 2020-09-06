В Минздраве показали карту распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 6 сентября. За последние сутки заразилось 2 107 человек, излечилось 578 пациентов и скончалось 35.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4375 случаев;

Волынская область - 5828 случаев;

Днепропетровская область - 2697 случаев;

Донецкая область - 1627 случаев;

Житомирская область - 3678 случаев;

Закарпатская область - 8049 случаев;

Запорожская область - 1882 случая;

Ивано-Франковская область - 10 187 случаев;

Кировоградская область - 854 случая;

Киев - 15032 случаи;

Киевская область - 6192 случая;

Львовская область - 15 695 случаев;

Луганская область - 431 случай;

Николаевская область - 1581 случай;

Одесская область - 8380 случаев;

Полтавская область - 945 случаев;

Ровенская область - 9660 случаев;

Сумская область - 1858 случаев;

Тернопольская область - 7225 случаев;

Харьковская область - 10 833 случая;

Херсонская область - 496 случаев;

Хмельницкая область - 3100 случаев;

Черновицкая область - 11 109 случаев;

Черкасская область - 1894 случая;

Черниговская область - 2286 случаев.

Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине уже 135 894 человек заразились коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 выявили у 2107 украинцев.