Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 6 сентября. За последние сутки заразилось 2 107 человек, излечилось 578 пациентов и скончалось 35.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 4375 случаев;
  • Волынская область - 5828 случаев;
  • Днепропетровская область - 2697 случаев;
  • Донецкая область - 1627 случаев;
  • Житомирская область - 3678 случаев;
  • Закарпатская область - 8049 случаев;
  • Запорожская область - 1882 случая;
  • Ивано-Франковская область - 10 187 случаев;
  • Кировоградская область - 854 случая;
  • Киев - 15032 случаи;
  • Киевская область - 6192 случая;
  • Львовская область - 15 695 случаев;
  • Луганская область - 431 случай;
  • Николаевская область - 1581 случай;
  • Одесская область - 8380 случаев;
  • Полтавская область - 945 случаев;
  • Ровенская область - 9660 случаев;
  • Сумская область - 1858 случаев;
  • Тернопольская область - 7225 случаев;
  • Харьковская область - 10 833 случая;
  • Херсонская область - 496 случаев;
  • Хмельницкая область - 3100 случаев;
  • Черновицкая область - 11 109 случаев;
  • Черкасская область - 1894 случая;
  • Черниговская область - 2286 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине уже 135 894 человек заразились коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 выявили у 2107 украинцев.

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