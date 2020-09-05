Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которой уже успели привиться министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин, сформировала устойчивый иммунный ответ у 100% участников клинических исследований.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"У 100% участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ", - заверили в РФПИ.



При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших Covid-19, отметили в фонде. Для сравнения, в испытаниях британской фармацевтической компании AstraZeneca уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией.

В фонде также сказали, что в результате I-II фазы клинических исследований "Спутника V" "не было обнаружено серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин кандидатов варьирует от 1% до 25%.

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