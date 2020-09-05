Мужчина, который, спасаясь от пожара на 24 этаже дома по улице Сикорского, выпрыгнул на конлиционер соседей снизу, находится в реанимации с 30% ожогов тела.

Об этом сообщает ТСН.

Пациент назодится в тяжелом состоянии и нуждается в операции. Спасаться через окно ему пришлось из-за того, что единственный в столице пожарный кран такой высоты был вынужден ехать через весь город и прибыл через час.

В целом в доме отсутствуют современные противопожарные системы, так как он уже несколько лет не введен в эксплуатацию.

Есть только пожарная сигнализация, но к диспетчерам ГСЧС она подключена не была - пожарных вызвали сами жители дома.

"Она как бы сработала. И обслуживается фирмой, имеющей лицензию, но не выведена на диспетчерскую службу", - рассказал глава отдела нормативно-технической работы ГУ ГСЧС Киева Сергей Шкурман.

Помимо прочего, в самый ответственный момент возникли проблемы с давлением во внутреннем пожарном водоснабжении и спасателям пришлось качать воду с первого на 24-й этаж.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в Киеве спасатели тушили пожар в 25-этажном жилом доме на улице Сикорского неподалеку от посольства США. Вспыхнула квартира на 24 этаже. Огонь и дым бушевали с такой силой, что находящийся в квартире человек вылез из окна и искал спасения, стоя на кондиционере на огромной высоте.

Как сообщала "Страна", в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар, который сегодня, 3 сентября, загорелся в квартире жилого дома в Киеве, ликвидировали.