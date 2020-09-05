Появилось видео, как в Аргентине акробат ворует провода на высоте 10-ти метров
В Аргентине поймали вора, который умудрился похитить электрический провод на высоте 10-ти метров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Курьезный случай сняли в городе, расположенном под Буэнос-Айресом. Воришка забрался на столб и срезал кабель, а затем ловко прошел проводами, чтобы отсоединить его. Как только местные увидели это, вызвали полицию. Та злоумышленника поймала, он успел срезать 30 метров проволоки", - говорится в сюжете.
Ранее "Страна" публиковала, что на карантине в Аргентине резко выросло количество убийств женщин и девушек.
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