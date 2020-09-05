Глава правления лопнувшего банка "Аркада" уволилась по собственному желанию
Председатель правления признанного неплатежеспособным киевского банка "Аркада" Татьяна Ковальчук подала заявление об увольнении по собственному желанию.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 3 сентября на основании заявления прекратил ее полномочия.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Ковальчук занимала высокую должность в банке с 12 декабря 2019 года.
Как писала "Страна", после признания неплатежеспособности в банке "Аркада" была введена временная администрация.
А вскоре после этого президенту банка сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства столичных жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".
Мы также рассказывали, что 4 сентября по ходатайству прокуратуры Киева суд взял под стражу на два месяца президента банка "Аркада" Константина Паливоду с альтернативой залога в размере 21 млн гривен.