Председатель правления признанного неплатежеспособным киевского банка "Аркада" Татьяна Ковальчук подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 3 сентября на основании заявления прекратил ее полномочия.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Ковальчук занимала высокую должность в банке с 12 декабря 2019 года.

Как писала "Страна", после признания неплатежеспособности в банке "Аркада" была введена временная администрация.

А вскоре после этого президенту банка сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства столичных жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".

Мы также рассказывали, что 4 сентября по ходатайству прокуратуры Киева суд взял под стражу на два месяца президента банка "Аркада" Константина Паливоду с альтернативой залога в размере 21 млн гривен.