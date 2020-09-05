Россия расширила список экономических санкций в отношении украинских политиков. В частности, туда внесли экс-президента Петра Порошенко и еще 41 депутата Верховной Рады девятого созыва.
Собрали информацию, кого внесли в списки и что это означает.
Кого внесли в списки
Текст постановления был опубликован на официальном портале правовой информации РФ. В список экономических санкций добавили 42 фамилии. Это депутаты фракций "Голос", "Евросолиданость", "Батькивщина", а также внефракционные депутаты из партии "Оппозиционый блок".
Кроме того, в перечень внесли экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.
- Бобровская Соломия Анатольевна (фракция "Голос").
- Бондарев Константин Анатольевич (фракция "Батькивщина").
- Вакарчук Святослав Иванович (экс-лидер фракции "Голос").
- Василенко Леся Владимировна (фракция "Голос").
- Вельможный Сергей Анатольевич (группа "Довіра").
- Волынец Михаил Яковлевич (фракция "Батькивщина").
- Гриб Виктория Александровна (внефракционный).
- Данилов Виталий Богданович (фракция "Батькивщина").
- Железняк Ярослав Владимирович (фракция "Голос").
- Забродский Михаил Васильевич (фракция "Европейская солидарность").
- Зинкевич Яна Вадимовна (фракция "Европейская солидарность").
- Кабаченко Владимир Викторович (фракция "Батькивщина").
- Клименко Юлия Леонидовна (фракция "Голос").
- Костенко Роман Васильевич (фракция "Голос").
- Кубив Степан Иванович (фракция "Европейская солидарность").
- Кучеренко Алексей Юрьевич (фракция "Батькивщина").
- Лабунская Анжелика Викторовна (фракция "Батькивщина").
- Лозинский Роман Михайлович (фракция "Голос").
- Луценко Ирина Степановна (экс-нардеп).
- Магера Сергей Васильевич (внефракционный).
- Магомедов Муса Сергоевич (внефракционный).
- Макаров Олег Анатольевич (фракция "Голос").
- Наливайченко Валентин Александрович (фракция "Батькивщина").
- Немыря Григорий Михайлович (фракция "Батькивщина").
- Николаенко Андрей Иванович (фракция "Батькивщина").
- Осадчук Андрей Петрович (фракция "Голос").
- Порошенко Петр Алексеевич (фракция "Европейская солидарность").
- Пузийчук Андрей Викторович (фракция "Батькивщина").
- Рахманин Сергей Иванович (фракция "Голос").
- Рудик Кира Александровна (фракция "Голос").
- Синютка Олег Михайлович (фракция "Европейская солидарность").
- Совсун Инна Романовна (фракция "Голос").
- Стефанишина Ольга Анатольевна (фракция "Голос").
- Сухов Александр Сергеевич (внефракционный).
- Тарута Сергей Алексеевич (фракция "Батькивщина").
- Требушкин Руслан Валерьевич (внефракционный).
- Умеров Рустем Энверович (фракция "Голос").
- Устинова Александра Юрьевна (фракция "Голос").
- Федина София Романовна (фракция "Европейская солидарность").
- Цабаль Владимир Владимирович (фракция "Голос").
- Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич (член "Евросолидарности").
- Юрчишин Ярослав Романович (фракция "Голос").
Что это за санкции и почему их усилили сейчас
Россия ввела экономические санкции в отношении физлиц и юрлиц из Украины еще в 2018 году. А сейчас просто обновила список тех, кто под них подпадает.
Меры ограничиваются территорией России и предусматривают блокировку активов и денег людей, указанных в списке, а таже принадлежащих им компаний. То есть это по-настоящему затрагивает бизнесменов и компании, которые ведут дела в России.
Санкционный список постоянно расширяется. В изначальном списке было 322 человека и 68 компаний. Среди них глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, компании Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Также полным составом туда попали руководители националистических организаций.
Позже, в декабре 2018 года, в него добавили еще 7 юрлиц и 245 физлиц. Среди них были депутаты Оппоблока, которых причисляли к его "ахметовской" части, чиновники из МВД и Минобороны, мэр Одессы Геннадий Труханов и близкий к нему влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник.
В апреле 2020 года из списка удалили нардепа Вадима Новинского.
С чем было связано введение санкций два года назад?
Во-первых, объявлялась своеобразная "черная метка" украинской властно-бизнесовой элите, с которой Кремль таким образом очевидно отказался вести любые дела и о чем-либо договариваться.
В преддверии выборов это означало, что РФ недвусмысленно намекает на необходимость ухода Порошенко и смены курса Украины. Причем этот намек прозвучал скорее для Запада, который в лице Евросоюза пытался усадить Киев и Москву за стол переговоров по Донбассу. У Путина дали понять, что больше ни о чем с этой украинской властью говорить не будут.
Подтолкнула к этому решению скорее всего история с Томосом, которая тогда уже приняла необратимый характер: Константинополь заявил, что автокефалия Украине будет предоставлена.
Во-вторых, со стороны России это был сигнал самим украинцам накануне президентских выборов. Некоторые кандидаты заявляли, что намерены в случае победы восстановить отношения с Москвой и решить вопрос Донбасса. Об этом в частности заявляли трое выходцев из "Оппоблока" - Юрий Бойко, Евгений Мураев и Александр Вилкул.
Проблема была в том, что наивысший рейтинг имел Бойко. А Мураев и Вилкул на двоих могли рассчитывать лишь на несколько процентов.
То есть по факту они, выступая со схожими тезисами, забирали голоса у Бойко и блокировали его выход во второй тур. Играя тем самым на руку Порошенко, который, при наличии единого кандидата от юго-востока, проиграл бы выборы еще в первом туре.
В итоге Москва недвусмысленно показала, с кем готова иметь дело - Мураев и Вилкул попали под санкции. После чего им очень трудно было рассказывать избирателям, как они договорятся с Россией.
Таковыми были цели санкций 2018 года. Но почему их обновили сейчас?
В обновленном санкционном списке, в общем-то, все те же политсилы, что и в прошлый раз: прозападно-националистические партии вроде "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины". А также "вечно провластные" депутаты ахметовского Оппоблока.
Кроме того, туда попало два депутата из группы "Довира" - Вельможный и Сухов. Оба - люди нардепа Шахова, который сейчас активно пиарит свою команду на местных выборах в Луганской области.
Сам Шахов, к слову, под российскими санкциями ещё с 2018 года.
Наличие в списке людей, приближенных к Ринату Ахметову - это пока единственный намек в сторону "зеленой" команды, с которой близко сошелся олигарх. Самих же "слуг народа" под санкциями пока нет.
То есть дверь для Зеленского еще не закрывается. Однако Россия показывает, что начинает ужесточать политику в отношении всей украинской власти, с которой не может договориться ни по одному серьезному вопросу и продвинуться дальше, чем в период Порошенко.
Это ужесточение просматривается и по другим направлениям. Например, в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Там Зеленскому не дают ни малейшего шанса выиграть местные выборы на имитации мирного урегулирования - Москва блокирует любые инициативы, пока Банковая не даст старт исполнению политической части Минских соглашений. И даже перемирие уже под вопросом: в "ДНР" сегодня заявили, что 7 сентября расстреляют окопы украинских войск под Горловкой, которые были выкопаны в нарушение договоренностей.
Но чем конкретно вызвано ужесточение политики в адрес Украины? Только ли усталостью от неисполнения обещаний Зеленским?
Поводов наблюдается два.
Первый - история с "вагнеровцами", когда Киев, по мнению РФ, попытался стравить Минск и Москву накануне выборов белорусского президента. Тем самым лишив Бацьку поддержки Кремля (что, кстати, и произошло, пока не разобрались, кто автор провокации).
Вряд ли Путин оценил такой "подарок" от Зеленского, с которым ранее установил довольно неплохие личные отношения. Благодаря чему удалось обменять много людей и запустить действительно эффективное перемирие, а также решить вопрос транзита газа.
И вдруг - такой явно враждебный акт, да еще и на территории России, а также союзной ей Беларуси.
Хотя на Банковой причастность к истории отрицают, но уже в самой Украине публикуются данные, что спецоперация имела место. Причем распространяют их люди, которых не упрекнешь в работе на Кремль - например, угодившие под санкции депутаты "Евросолидарности".
Второй - новое охлаждение с Западом после истории с Навальным. Россия поднимает ставки, показывая, что не будет церемониться с Украиной, если Евросоюз и США развяжут против Москвы новую санкционную войну.
А что грозит Порошенко?
Наиболее интересный фигурант нового кремлевского списка - это Петр Порошенко. Пост президента уберег его от санкций в прошлый раз. Но теперь он под них попал.
Самый известный из его российских активов - это завод "Рошен" в Липецке.
Порошенко закрыл производство на нем только в 2017 году - то есть через три года после начала АТО. В самый кровавый период войны президент Украины получал доходы с работающего в РФ предприятия и, конечно, платил налоги в российский бюджет. Параллельно в Украине накладывая санкции на российские компании.
При этом, несмотря на закрытие производства, семья Порошенко владеет Липецкой фабрикой и сейчас. В 2020 году, после открытия уголовных дел, Петр Алексеевич переписал весь свой кондитерский бизнес на сына Алексея - в том числе и фабрику в Липецке.
То есть сейчас ее могут взять в оборот российские власти, заморозить счета, арестовать имущество, а то и вообще конфисковать фабрику. Правда, если верить Порошенко, там уже три года ничего не работает. Но предприятие юридически все ещё ему принадлежит. А потому, теоретически, отобрать его могут.
Больше легальных активов на территории России у Порошенко нет, хотя до Майдана он владел еще "Севморзаводом" в Севастополе. То есть сейчас он может окончательно потерять свои липецкие активы (которыми и так владеет лишь на бумаге).
Но есть для экс-президента и хорошие новости.
Введение российских санкций накануне старта предвыборной кампании даёт прекрасный повод для пиара Порошенко и его партии. Особенно если ещё потом и Липецкую фабрику арестуют.
"Введение Россией санкций против Порошенко, безусловно, будет использовано экс-президентом для нужд своей предвыборной кампании, которая как раз сейчас стартует. В ближайшее время это станет топ-темой для комментариев соратников Порошенко. Поистине царский подарок", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".
Также на российских санкциях могут пропиариться также Голос и, отчасти, Батькивщина.
А вот для "ахметовских" депутатов из Оппоблока, а также для группы Шахова санкции - это не самая хорошая новость. Потому что может ослабить позиции их группы в борьбе с "Оппоплатформой" на местных выборах в Донецкой и Луганской областях. На Донбассе санкции РФ, мягко говоря, не лучший пиар.