Кто из украинцев вошел в расширенный список российских санкций
Кто из украинцев вошел в расширенный список российских санкций

Россия расширила список экономических санкций в отношении украинских политиков. В частности, туда внесли экс-президента Петра Порошенко и еще 41 депутата Верховной Рады девятого созыва. 

Собрали информацию, кого внесли в списки и что это означает.

Кого внесли в списки

Текст постановления был опубликован на официальном портале правовой информации РФ. В список экономических санкций добавили 42 фамилии. Это депутаты фракций "Голос", "Евросолиданость", "Батькивщина", а также внефракционные депутаты из партии "Оппозиционый блок".

Кроме того, в перечень внесли экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

  • Бобровская Соломия Анатольевна (фракция "Голос").
  • Бондарев Константин Анатольевич (фракция "Батькивщина").
  • Вакарчук Святослав Иванович (экс-лидер фракции "Голос").
  • Василенко  Леся Владимировна (фракция "Голос").
  • Вельможный Сергей Анатольевич (группа "Довіра").
  • Волынец Михаил Яковлевич (фракция "Батькивщина").
  • Гриб Виктория Александровна (внефракционный).
  • Данилов Виталий Богданович (фракция "Батькивщина").
  • Железняк Ярослав Владимирович (фракция "Голос").
  • Забродский Михаил Васильевич (фракция "Европейская солидарность").
  • Зинкевич Яна Вадимовна (фракция "Европейская солидарность").
  • Кабаченко Владимир Викторович (фракция "Батькивщина").
  • Клименко Юлия Леонидовна (фракция "Голос").
  • Костенко Роман Васильевич (фракция "Голос").
  • Кубив Степан Иванович (фракция "Европейская солидарность").
  • Кучеренко Алексей Юрьевич (фракция "Батькивщина").
  • Лабунская Анжелика Викторовна (фракция "Батькивщина").
  • Лозинский Роман Михайлович (фракция "Голос").
  • Луценко Ирина Степановна (экс-нардеп).
  • Магера Сергей Васильевич (внефракционный).
  • Магомедов Муса Сергоевич (внефракционный).
  • Макаров Олег Анатольевич (фракция "Голос").
  • Наливайченко Валентин Александрович (фракция "Батькивщина").
  • Немыря Григорий Михайлович (фракция "Батькивщина").
  • Николаенко Андрей Иванович (фракция "Батькивщина").
  • Осадчук Андрей Петрович (фракция "Голос").
  • Порошенко Петр Алексеевич (фракция "Европейская солидарность").
  • Пузийчук Андрей Викторович (фракция "Батькивщина").
  • Рахманин Сергей Иванович (фракция "Голос").
  • Рудик Кира Александровна (фракция "Голос").
  • Синютка Олег Михайлович (фракция "Европейская солидарность").
  • Совсун Инна Романовна (фракция "Голос").
  • Стефанишина Ольга Анатольевна (фракция "Голос").
  • Сухов Александр Сергеевич (внефракционный).
  • Тарута Сергей Алексеевич (фракция "Батькивщина").
  • Требушкин Руслан Валерьевич (внефракционный).
  • Умеров Рустем Энверович (фракция "Голос").
  • Устинова Александра Юрьевна (фракция "Голос").
  • Федина София Романовна (фракция "Европейская солидарность").
  • Цабаль Владимир Владимирович (фракция "Голос").
  • Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич (член "Евросолидарности").
  • Юрчишин Ярослав Романович (фракция "Голос").

Что это за санкции и почему их усилили сейчас

Россия ввела экономические санкции в отношении физлиц и юрлиц из Украины еще в 2018 году. А сейчас просто обновила список тех, кто под них подпадает. 

Меры ограничиваются территорией России и предусматривают блокировку активов и денег людей, указанных в списке, а таже принадлежащих им компаний. То есть это по-настоящему затрагивает бизнесменов и компании, которые ведут дела в России.

Санкционный список постоянно расширяется. В изначальном списке было 322 человека и 68 компаний. Среди них глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, компании Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Также полным составом туда попали руководители националистических организаций. 

Позже, в декабре 2018 года, в него добавили еще 7 юрлиц и 245 физлиц. Среди них были депутаты Оппоблока, которых причисляли к его "ахметовской" части, чиновники из МВД и Минобороны, мэр Одессы Геннадий Труханов и близкий к нему влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

В апреле 2020 года из списка удалили нардепа Вадима Новинского

С чем было связано введение санкций два года назад? 

Во-первых, объявлялась своеобразная "черная метка" украинской властно-бизнесовой элите, с которой Кремль таким образом очевидно отказался вести любые дела и о чем-либо договариваться.

В преддверии выборов это означало, что РФ недвусмысленно намекает на необходимость ухода Порошенко и смены курса Украины. Причем этот намек прозвучал скорее для Запада, который в лице Евросоюза пытался усадить Киев и Москву за стол переговоров по Донбассу. У Путина дали понять, что больше ни о чем с этой украинской властью говорить не будут.

Подтолкнула к этому решению скорее всего история с Томосом, которая тогда уже приняла необратимый характер: Константинополь заявил, что автокефалия Украине будет предоставлена. 

Во-вторых, со стороны России это был сигнал самим украинцам накануне президентских выборов. Некоторые кандидаты заявляли, что намерены в случае победы восстановить отношения с Москвой и решить вопрос Донбасса. Об этом в частности заявляли трое выходцев из "Оппоблока" - Юрий Бойко, Евгений Мураев и Александр Вилкул. 

Проблема была в том, что наивысший рейтинг имел Бойко. А Мураев и Вилкул на двоих могли рассчитывать лишь на несколько процентов.

То есть по факту они, выступая со схожими тезисами, забирали голоса у Бойко и блокировали его выход во второй тур. Играя тем самым на руку Порошенко, который, при наличии единого кандидата от юго-востока, проиграл бы выборы еще в первом туре.

В итоге Москва недвусмысленно показала, с кем готова иметь дело - Мураев и Вилкул попали под санкции. После чего им очень трудно было рассказывать избирателям, как они договорятся с Россией. 

Таковыми были цели санкций 2018 года. Но почему их обновили сейчас?

В обновленном санкционном списке, в общем-то, все те же политсилы, что и в прошлый раз: прозападно-националистические партии вроде "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины". А также "вечно провластные" депутаты ахметовского Оппоблока. 

Кроме того, туда попало два депутата из группы "Довира" - Вельможный и Сухов. Оба - люди нардепа Шахова, который сейчас активно пиарит свою команду на местных выборах в Луганской области.

Сам Шахов, к слову, под российскими санкциями ещё с 2018 года.

Наличие в списке людей, приближенных к Ринату Ахметову - это пока единственный намек в сторону "зеленой" команды, с которой близко сошелся олигарх. Самих же "слуг народа" под санкциями пока нет. 

То есть дверь для Зеленского еще не закрывается. Однако Россия показывает, что начинает ужесточать политику в отношении всей украинской власти, с которой не может договориться ни по одному серьезному вопросу и продвинуться дальше, чем в период Порошенко. 

Это ужесточение просматривается и по другим направлениям. Например, в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Там Зеленскому не дают ни малейшего шанса выиграть местные выборы на имитации мирного урегулирования - Москва блокирует любые инициативы, пока Банковая не даст старт исполнению политической части Минских соглашений. И даже перемирие уже под вопросом: в "ДНР" сегодня заявили, что 7 сентября расстреляют окопы украинских войск под Горловкой, которые были выкопаны в нарушение договоренностей. 

Но чем конкретно вызвано ужесточение политики в адрес Украины? Только ли усталостью от неисполнения обещаний Зеленским?

Поводов наблюдается два.

Первый - история с "вагнеровцами", когда Киев, по мнению РФ, попытался стравить Минск и Москву накануне выборов белорусского президента. Тем самым лишив Бацьку поддержки Кремля (что, кстати, и произошло, пока не разобрались, кто автор провокации).

Вряд ли Путин оценил такой "подарок" от Зеленского, с которым ранее установил довольно неплохие личные отношения. Благодаря чему удалось обменять много людей и запустить действительно эффективное перемирие, а также решить вопрос транзита газа.

И вдруг - такой явно враждебный акт, да еще и на территории России, а также союзной ей Беларуси.

Хотя на Банковой причастность к истории отрицают, но уже в самой Украине публикуются данные, что спецоперация имела место. Причем распространяют их люди, которых не упрекнешь в работе на Кремль - например, угодившие под санкции депутаты "Евросолидарности". 

Второй - новое охлаждение с Западом после истории с Навальным. Россия поднимает ставки, показывая, что не будет церемониться с Украиной, если Евросоюз и США развяжут против Москвы новую санкционную войну. 

А что грозит Порошенко?

Наиболее интересный фигурант нового кремлевского списка - это Петр Порошенко. Пост президента уберег его от санкций в прошлый раз. Но теперь он под них попал. 

Самый известный из его российских активов - это завод "Рошен" в Липецке.

Порошенко закрыл производство на нем только в 2017 году - то есть через три года после начала АТО. В самый кровавый период войны президент Украины получал доходы с работающего в РФ предприятия и, конечно, платил налоги в российский бюджет. Параллельно в Украине накладывая санкции на российские компании. 

При этом, несмотря на закрытие производства, семья Порошенко владеет Липецкой фабрикой и сейчас. В 2020 году, после открытия уголовных дел, Петр Алексеевич переписал весь свой кондитерский бизнес на сына Алексея - в том числе и фабрику в Липецке

То есть сейчас ее могут взять в оборот российские власти, заморозить счета, арестовать имущество, а то и вообще конфисковать фабрику. Правда, если верить Порошенко, там уже три года ничего не работает. Но предприятие юридически все ещё ему принадлежит. А потому, теоретически, отобрать его могут.

Больше легальных активов на территории России у Порошенко нет, хотя до Майдана он владел еще "Севморзаводом" в Севастополе. То есть сейчас он может окончательно потерять свои липецкие активы (которыми и так владеет лишь на бумаге). 

Но есть для экс-президента и хорошие новости.

Введение российских санкций накануне старта предвыборной кампании даёт прекрасный повод для пиара Порошенко и его партии. Особенно если ещё потом и Липецкую фабрику арестуют.

"Введение Россией санкций против Порошенко, безусловно, будет использовано экс-президентом для нужд своей предвыборной кампании, которая как раз сейчас стартует. В ближайшее время это станет топ-темой для комментариев соратников Порошенко. Поистине царский подарок", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Также на российских санкциях могут пропиариться также Голос и, отчасти, Батькивщина.

А вот для "ахметовских" депутатов из Оппоблока, а также для группы Шахова санкции - это не самая хорошая новость. Потому что может ослабить позиции их группы в борьбе с "Оппоплатформой" на местных выборах в Донецкой и Луганской областях. На Донбассе санкции РФ, мягко говоря, не лучший пиар.

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