Россия расширила список экономических санкций в отношении украинских политиков. В частности, туда внесли экс-президента Петра Порошенко и еще 41 депутата Верховной Рады девятого созыва.

Собрали информацию, кого внесли в списки и что это означает.

Кого внесли в списки

Текст постановления был опубликован на официальном портале правовой информации РФ. В список экономических санкций добавили 42 фамилии. Это депутаты фракций "Голос", "Евросолиданость", "Батькивщина", а также внефракционные депутаты из партии "Оппозиционый блок".

Кроме того, в перечень внесли экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

Бобровская Соломия Анатольевна (фракция "Голос").

Бондарев Константин Анатольевич (фракция "Батькивщина").

Вакарчук Святослав Иванович (экс-лидер фракции "Голос").

Василенко Леся Владимировна (фракция "Голос").

Вельможный Сергей Анатольевич (группа "Довіра").

Волынец Михаил Яковлевич (фракция "Батькивщина").

Гриб Виктория Александровна (внефракционный).

Данилов Виталий Богданович (фракция "Батькивщина").

Железняк Ярослав Владимирович (фракция "Голос").

Забродский Михаил Васильевич (фракция "Европейская солидарность").

Зинкевич Яна Вадимовна (фракция "Европейская солидарность").

Кабаченко Владимир Викторович (фракция "Батькивщина").

Клименко Юлия Леонидовна (фракция "Голос").

Костенко Роман Васильевич (фракция "Голос").

Кубив Степан Иванович (фракция "Европейская солидарность").

Кучеренко Алексей Юрьевич (фракция "Батькивщина").

Лабунская Анжелика Викторовна (фракция "Батькивщина").

Лозинский Роман Михайлович (фракция "Голос").

Луценко Ирина Степановна (экс-нардеп).

Магера Сергей Васильевич (внефракционный).

Магомедов Муса Сергоевич (внефракционный).

Макаров Олег Анатольевич (фракция "Голос").

Наливайченко Валентин Александрович (фракция "Батькивщина").

Немыря Григорий Михайлович (фракция "Батькивщина").

Николаенко Андрей Иванович (фракция "Батькивщина").

Осадчук Андрей Петрович (фракция "Голос").

Порошенко Петр Алексеевич (фракция "Европейская солидарность").

Пузийчук Андрей Викторович (фракция "Батькивщина").

Рахманин Сергей Иванович (фракция "Голос").

Рудик Кира Александровна (фракция "Голос").

Синютка Олег Михайлович (фракция "Европейская солидарность").

Совсун Инна Романовна (фракция "Голос").

Стефанишина Ольга Анатольевна (фракция "Голос").

Сухов Александр Сергеевич (внефракционный).

Тарута Сергей Алексеевич (фракция "Батькивщина").

Требушкин Руслан Валерьевич (внефракционный).

Умеров Рустем Энверович (фракция "Голос").

Устинова Александра Юрьевна (фракция "Голос").

Федина София Романовна (фракция "Европейская солидарность").

Цабаль Владимир Владимирович (фракция "Голос").

Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич (член "Евросолидарности").

Юрчишин Ярослав Романович (фракция "Голос").

Что это за санкции и почему их усилили сейчас

Россия ввела экономические санкции в отношении физлиц и юрлиц из Украины еще в 2018 году. А сейчас просто обновила список тех, кто под них подпадает.

Меры ограничиваются территорией России и предусматривают блокировку активов и денег людей, указанных в списке, а таже принадлежащих им компаний. То есть это по-настоящему затрагивает бизнесменов и компании, которые ведут дела в России.

Санкционный список постоянно расширяется. В изначальном списке было 322 человека и 68 компаний. Среди них глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, компании Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Также полным составом туда попали руководители националистических организаций.

Позже, в декабре 2018 года, в него добавили еще 7 юрлиц и 245 физлиц. Среди них были депутаты Оппоблока, которых причисляли к его "ахметовской" части, чиновники из МВД и Минобороны, мэр Одессы Геннадий Труханов и близкий к нему влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

В апреле 2020 года из списка удалили нардепа Вадима Новинского.

С чем было связано введение санкций два года назад?

Во-первых, объявлялась своеобразная "черная метка" украинской властно-бизнесовой элите, с которой Кремль таким образом очевидно отказался вести любые дела и о чем-либо договариваться.

В преддверии выборов это означало, что РФ недвусмысленно намекает на необходимость ухода Порошенко и смены курса Украины. Причем этот намек прозвучал скорее для Запада, который в лице Евросоюза пытался усадить Киев и Москву за стол переговоров по Донбассу. У Путина дали понять, что больше ни о чем с этой украинской властью говорить не будут.

Подтолкнула к этому решению скорее всего история с Томосом, которая тогда уже приняла необратимый характер: Константинополь заявил, что автокефалия Украине будет предоставлена.

Во-вторых, со стороны России это был сигнал самим украинцам накануне президентских выборов. Некоторые кандидаты заявляли, что намерены в случае победы восстановить отношения с Москвой и решить вопрос Донбасса. Об этом в частности заявляли трое выходцев из "Оппоблока" - Юрий Бойко, Евгений Мураев и Александр Вилкул.

Проблема была в том, что наивысший рейтинг имел Бойко. А Мураев и Вилкул на двоих могли рассчитывать лишь на несколько процентов.

То есть по факту они, выступая со схожими тезисами, забирали голоса у Бойко и блокировали его выход во второй тур. Играя тем самым на руку Порошенко, который, при наличии единого кандидата от юго-востока, проиграл бы выборы еще в первом туре.

В итоге Москва недвусмысленно показала, с кем готова иметь дело - Мураев и Вилкул попали под санкции. После чего им очень трудно было рассказывать избирателям, как они договорятся с Россией.

Таковыми были цели санкций 2018 года. Но почему их обновили сейчас?

В обновленном санкционном списке, в общем-то, все те же политсилы, что и в прошлый раз: прозападно-националистические партии вроде "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины". А также "вечно провластные" депутаты ахметовского Оппоблока.

Кроме того, туда попало два депутата из группы "Довира" - Вельможный и Сухов. Оба - люди нардепа Шахова, который сейчас активно пиарит свою команду на местных выборах в Луганской области.

Сам Шахов, к слову, под российскими санкциями ещё с 2018 года.

Наличие в списке людей, приближенных к Ринату Ахметову - это пока единственный намек в сторону "зеленой" команды, с которой близко сошелся олигарх. Самих же "слуг народа" под санкциями пока нет.

То есть дверь для Зеленского еще не закрывается. Однако Россия показывает, что начинает ужесточать политику в отношении всей украинской власти, с которой не может договориться ни по одному серьезному вопросу и продвинуться дальше, чем в период Порошенко.

Это ужесточение просматривается и по другим направлениям. Например, в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Там Зеленскому не дают ни малейшего шанса выиграть местные выборы на имитации мирного урегулирования - Москва блокирует любые инициативы, пока Банковая не даст старт исполнению политической части Минских соглашений. И даже перемирие уже под вопросом: в "ДНР" сегодня заявили, что 7 сентября расстреляют окопы украинских войск под Горловкой, которые были выкопаны в нарушение договоренностей.

Но чем конкретно вызвано ужесточение политики в адрес Украины? Только ли усталостью от неисполнения обещаний Зеленским?

Поводов наблюдается два.

Первый - история с "вагнеровцами", когда Киев, по мнению РФ, попытался стравить Минск и Москву накануне выборов белорусского президента. Тем самым лишив Бацьку поддержки Кремля (что, кстати, и произошло, пока не разобрались, кто автор провокации).

Вряд ли Путин оценил такой "подарок" от Зеленского, с которым ранее установил довольно неплохие личные отношения. Благодаря чему удалось обменять много людей и запустить действительно эффективное перемирие, а также решить вопрос транзита газа.

И вдруг - такой явно враждебный акт, да еще и на территории России, а также союзной ей Беларуси.

Хотя на Банковой причастность к истории отрицают, но уже в самой Украине публикуются данные, что спецоперация имела место. Причем распространяют их люди, которых не упрекнешь в работе на Кремль - например, угодившие под санкции депутаты "Евросолидарности".

Второй - новое охлаждение с Западом после истории с Навальным. Россия поднимает ставки, показывая, что не будет церемониться с Украиной, если Евросоюз и США развяжут против Москвы новую санкционную войну.

А что грозит Порошенко?

Наиболее интересный фигурант нового кремлевского списка - это Петр Порошенко. Пост президента уберег его от санкций в прошлый раз. Но теперь он под них попал.

Самый известный из его российских активов - это завод "Рошен" в Липецке.

Порошенко закрыл производство на нем только в 2017 году - то есть через три года после начала АТО. В самый кровавый период войны президент Украины получал доходы с работающего в РФ предприятия и, конечно, платил налоги в российский бюджет. Параллельно в Украине накладывая санкции на российские компании.

При этом, несмотря на закрытие производства, семья Порошенко владеет Липецкой фабрикой и сейчас. В 2020 году, после открытия уголовных дел, Петр Алексеевич переписал весь свой кондитерский бизнес на сына Алексея - в том числе и фабрику в Липецке.

То есть сейчас ее могут взять в оборот российские власти, заморозить счета, арестовать имущество, а то и вообще конфисковать фабрику. Правда, если верить Порошенко, там уже три года ничего не работает. Но предприятие юридически все ещё ему принадлежит. А потому, теоретически, отобрать его могут.

Больше легальных активов на территории России у Порошенко нет, хотя до Майдана он владел еще "Севморзаводом" в Севастополе. То есть сейчас он может окончательно потерять свои липецкие активы (которыми и так владеет лишь на бумаге).

Но есть для экс-президента и хорошие новости.

Введение российских санкций накануне старта предвыборной кампании даёт прекрасный повод для пиара Порошенко и его партии. Особенно если ещё потом и Липецкую фабрику арестуют.

"Введение Россией санкций против Порошенко, безусловно, будет использовано экс-президентом для нужд своей предвыборной кампании, которая как раз сейчас стартует. В ближайшее время это станет топ-темой для комментариев соратников Порошенко. Поистине царский подарок", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Также на российских санкциях могут пропиариться также Голос и, отчасти, Батькивщина.

А вот для "ахметовских" депутатов из Оппоблока, а также для группы Шахова санкции - это не самая хорошая новость. Потому что может ослабить позиции их группы в борьбе с "Оппоплатформой" на местных выборах в Донецкой и Луганской областях. На Донбассе санкции РФ, мягко говоря, не лучший пиар.