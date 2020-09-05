В Черкассах группе новобранцев и сопровождающих их офицеров пришлось провести ночь на автовокзале.

Об этом пишет интернет-издание "Про все".

Инцидент произошел в среду, 2 сентября.

Ночевать на вокзале новобранцы и офицеры были вынуждены из-за того, что в воинской части, в которую они направлялись, никто не был проинформирован о прибытии пополнения.

"Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только стало возможным за ними выехали автомобили", — цитирует издание слова военнослужащего из воинской части.

По его словам, неприятная ситуация произошла по следующей причине: информацию о прибытии новобранцев, как правило, должны передавать с помощью военных средств связи, а с помощью мобильных телефонов это делать запрещено.

"Недоработки было не только в части, где принимали солдат. Должностные лица понесут наказание", - добавил военнослужащий.

Отмечается, что несмотря на условия, в которых солдаты были вынуждены провести ночь на автовокзале, они были обеспечены сухими пайками и не голодали.

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