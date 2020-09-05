Одессе семья с 9-летним ребенком была вынуждена переехать на улицу на трое суток из-за потери работы родителей и отсутствия средств для оплаты квартплаты.

Об этом сообщает ТСН.

"Трое суток под открытым небом прожил девятилетний мальчик в Одессе. Спал на земле на матрасе, тетради раскладывал на камнях. В одном из одесских парков нашел приют вместе с родителями. Взрослые потеряли работу, поэтому не было чем платить за съемное жилье. Семья оказалась на улице", - указано в сообщении.

Отмечается, что ювенальная полиция забрала ребенка от родителей после получения информации об условиях его жизни. Мальчик был найден среди мусора и средств для употребления наркотиков, однако его родители находились в адекватном состоянии и, хотя не хотели отпускать малыша, согласились, что с крышей над головой ему будет лучше.

Сейчас семье уже нашли временное жилье, после резонанса истории многие украинцы предложили льготы на проживание и даже работу родителям мальчика.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, правоохранители установили что жительница Одесской области, которая была задержана в Киеве с ребенком в сумке, направлялась с ним в роддом, чтобы оформить документы. На нарушительницу составлен административный протокол, сейчас она находится со своим двухмесячным сыном в больнице.

Как сообщала "Страна", под Хмельницким 8-летний мальчик тяжело ранил из пневматической винтовки свою 10-летнюю сестру. Девочку в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел в селе Староконстантиновского района Хмельницкой области в понедельник 31 августа около 22:00.