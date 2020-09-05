В пятницу, 4 сентября, над территорией Украины в сторону Крыма пролетели американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress. Над акваторией Черного моря им на перехват вышли российские истребители.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики над морем, когда те приблизились к российской границе. Расстояние до государственной границы составляло 25 километров.

Три B-52H, способные нести ядерное вооружение, вылетели с базы Фэйрфорд в Великобритании, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу, а затем приблизились к Крыму со стороны Украины.

"Страна" приводила сообщение украинского Министерства обороны о том, что над нашей территорией бомбардировщики сопровождали истребители ВСУ.

Мы также публиковали объяснение Пентагона, почему в небе Украины летают бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие.