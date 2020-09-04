Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) заявили, что не причастны к записи разговора представителей Берлина и Варшавы об Алексее Навальном, перехваченному белорусской разведкой.

Об этом авторы телефонных розыгрышей сказали РИА Новости.

Запись разговора с наложенным звуком перевода на русский язык показали 4 сентября в эфире белорусского государственного канала ОНТ. На ней на английском языке общаются двое мужчин.

Касаясь ситуации с Навальным, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно – на войне "всякие методы хороши".

После опубликования записи появились версии о причастности к разговору известного дуэта российских пранкеров.



"Мы к этому не имеем отношения", - заверил Кузнецов.

Как сообщала "Страна", в пятницу запись была передана белорусской стороной ФСБ России.

Мы также рассказывали, что история с записями, скорее всего, является троллингом, а разговор Варшавы и Берлина - постановкой.