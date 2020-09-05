У заразившегося коронавирусом Берлускони диагностирована начальная стадия двусторонней пневмонии.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Как заявил глава отделения анестезии и реанимации больницы "Сан-Рафаэле" в Милане Альберто Дзангрилло, сейчас наблюдается ранняя стадия воспаления легких. Пациент не интубирован, дышит нормально, добавил врач.

Так, 2 сентября стало известно, что 83-летний политик инфицирован, однако его болезнь протекала бессимптомно. После появления первых симптомов Берлускони поместили в изолированную палату клиники "Сан-Рафаэле".

Пульмонолог Лука Ричельди, наблюдающий политика, сказал, что уверен в положительной динамике.

Как ранее "Страна" сообщала, экс-премьер Италии Берлускони в прошлом году перенес операцию из-за кишечной непроходимости.

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