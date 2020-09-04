Спустя месяц после взрыва селитры в столице Ливана, Бейруте, под завалами зафиксировали сердцебиение. Спасатели пытаются достать пострадавшего.

Об этом сообщает ВВС.

"Признаки дыхания и пульса, а также показания температурных сенсоров означают, что есть вероятность присутствия жизни", - рассказал один из членов спасательной группы.

Известно, что чилийские спасатели при помощи специально обученной собаки смогли зафиксировать все еще живого человека, после чего задействовали аппараты для фиксации сердцебиения или дыхания.

Неизвестно, как ему удалось выживать так долго, однако сейчас значительная часть сил волонтеров направлена именно на этот участок.

Сейчас работы продолжаются, несмотря на ночное время - спасатели приостановили масштабные работы, однако волонтеры продолжают разбирать завалы ручную.

Напомним, ущерб по меньшей мере в 15 миллиардов долларов причинен Ливану в результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута. Такую оценку дал президент страны Мишель Аун

Как сообщала "Страна", в столице Ливана, экономика которого страдает из-за последствий масштабного взрыва 4 августа, идут массовые протесты. Их участники выступают против коррупции и неэффективных действий властей, спровоцировавших кризис, рост цен и безработицу. Протестующие столкнулись с полицией.