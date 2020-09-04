Кто вошел в расширенный список российских санкций, кроме Порошенко. Полный перечень
Россия расширила экономические санкции в отношении физлиц граждан Украины и внесла туда еще 42 человека. Среди них экс-президент Петр Порошенко, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, нардепы Кира Рудик, София Федына, Михаил Волынец, Яна Зинкевич, Сергей Магера, Муса Магомедов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Соответствующее постановление от 31.08.2020 опубликовано на официальном портале правовой информации.
Публикуем список всех фамилий.
- Бобровская Соломия Анатольевна.
- Бондарев Константин Анатольевич.
- Вакарчук Святослав Иванович.
- Василенко Леся Владимировна.
- Вельможный Сергей Анатольевич.
- Волынец Михаил Яковлевич.
- Гриб Виктория Александровна.
- Богданов Виталий Данилович.
- Железняк Ярослав Владимирович.
- Забродский Михаил Васильевич.
- Зинкевич Яна Вадимовна.
- Кабаченко Владимир Викторович.
- Клименко Юлия Леонидовна.
- Костенко Роман Васильевич.
- Кубив Степан Иванович.
- Кучеренко Алексей Юрьевич.
- Лабунская Анжелика Викторовна.
- Лозинский Роман Михайлович.
- Луценко Ирина Степановна.
- Магера Сергей Василльевич.
- Магомедов Муса Сергоевич.
- Макаров Олег Анатольевич.
- Наливайченко Валентин Александрович.
- Немыря Григорий Михайлович.
- Николаенко Андрей Иванович.
- Осадчук Андрей Петрович.
- Порошенко Петр Алексеевич.
- Пузийчук Андрей Викторович.
- Рахманин Сергей Иванович.
- Рудик Кира Александровна.
- Синютка Олег Михайлович.
- Совсун Инна Романовна.
- Стефанишина Ольга Анатольевна.
- Сухов Александр Сергеевич.
- Тарута Сергей Алексеевич.
- Требушкин Руслан Валерьевич.
- Умеров Рустем Энверович.
- Устинова Александра Юрьевна.
- Федина София Романовна.
- Цабаль Владимир Владимирович.
- Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич.
- Юрчишин Ярослав Романович.
Напомним, что Россия ввела экономические санкции в отношении более 300 физлиц и 68 юрлиц из Украины в 2018 году. Это стало ответом на украинские санкции после аннексии Крыма. Список постоянно расширяется.
Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, запрет на вывод капитала за пределы страны.