Европейское командование вооруженных сил США прокомментировало полет группы американских стратегических бомбардировщиков B-52 в воздушном пространстве Украины. По мнению командования, полет показал возможности по сдерживанию России.

Заявление Европейского командования опубликовано 4 сентября на его официальном сайте.

В ведомстве сообщили, что три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот (Северная Дакота) в пятницу провели жизненно важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины.

Пятничный полет является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд в Глостершире (Великобритания). Миссия дала возможность партнерам провести подготовку в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи обеспечивают возможности коллективной обороны, "стратегические и оперативные возможности для сдерживания России и обеспечения безопасности союзников и партнеров".

С тех пор, как два года назад оперативная группа бомбардировщиков начала операции на европейском театре военных действий, было выполнено более 200 совместных миссий, отметили в командовании. Эти полеты бомбардировщиков демонстрируют способность ВВС США постоянно выполнять вылеты, поддерживать боеготовность и поддерживать союзников и партнеров по всей Европе, независимо от внешних вызовов, включая текущие глобальные меры реагирования на коронакризис.

Между тем специализированные авиационные ресурсы подтвердили вылет с авиабазы Фэрфорд в Англии трех стратегических бомбардировщиков B-52H с бортовыми номерами 61-0034, 60-0005 и 60-0044 и позывными "Юлия". Они совершили полеты к северу от Крыма в воздушном пространстве Украины.

Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровенской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской и Мелитопольской областями к северу от Крыма, и около полутора часов кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Одновременно в пятницу к западу и югу от Крыма совершали полеты сразу два американских разведывательных самолета - RC-135W и P-8A Poseidon, а также два британских - RC-135W и Sentinel R.1. Последний является самолетом воздушной разведки и управления нанесением ударов.

Шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, были переброшены с континентальной части США в Великобританию 22 августа. Они уже выполнили 18 полетов над Европой, в том числе вблизи западных и южных границ России.

Ранее "Страна" писала, что в полете над Украиной самолеты США сопровождали украинские истребители.

Мы также сообщали, что в июне НАТО включила Украину в программу расширенного партнерства.