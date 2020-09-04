Швейцария обязала приезжих украинцев проходить 10-дневный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

Так, рядом с Украиной в списке стран, страдающих от высокой заболеваемости коронавирусом, оказались Хорватия, Ливан, Ливия и ОАЭ. Новые ограничения вступают в силу с седьмого сентября для тех, кто находился в названных странах не менее 14 дней.

В это же время из списка убрали Бельгию, Казахстан, Люксембург, Мексику, Оман и другие страны, которые продолжают успешно бороться с пандемией.

Напомним, за одну неделю список стран, в которые украинским туристам разрешено въезжать, расширился на 3 государства до 48. Открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши соотечественники. 3 страны добавилось к этому списку в сравнении с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго

Как сообщала "Страна", соседние Румыния и Молдова вошли в "красную зону" распространения коронавирусной болезни. В то же время Россия, Беларусь и Польша определены в "зеленую зону".