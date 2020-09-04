Власти Беларуси передали российской ФСБ перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора представителей Варшавы и Берлина об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет РИА Новости, об этом 4 сентября сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.

"Добытая спецслужбами информация передана в ФСБ", - сказала ведущая вечернего новостного выпуска на ОНТ.

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который якобы свидетельствует о фальсификации отравления российского оппозиционера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко пообещал передать записи ФСБ.

"Страна" рассказывала, что история с записями, скорее всего, является троллингом, а разговор Варшавы и Берлина - откровенной постановкой.