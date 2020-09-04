Беларусь передала ФСБ запись разговора Берлина и Варшавы о фальсификации отравления Навального
Власти Беларуси передали российской ФСБ перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора представителей Варшавы и Берлина об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Как пишет РИА Новости, об этом 4 сентября сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.
"Добытая спецслужбами информация передана в ФСБ", - сказала ведущая вечернего новостного выпуска на ОНТ.
3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который якобы свидетельствует о фальсификации отравления российского оппозиционера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко пообещал передать записи ФСБ.
"Страна" рассказывала, что история с записями, скорее всего, является троллингом, а разговор Варшавы и Берлина - откровенной постановкой.