Украина использовала только 30% денег, выделенных на фонд борьбы с коронавирусом.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в эфире телеканала "Интер", сообщает "Интерфакс".

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - заявил он.

Министр подчеркнул, что "нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом".

По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены с других программ.

"Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим с других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - пояснил глава Минфина.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.

Как сообщала "Страна", глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру. К ним относятся люди из групп риска и работники важнейших сфер экономики.