Инвесторы из китайской компании Skyrizon уведомили украинское правительство о планах начать международный арбитраж против государства Украина. Причиной послужил недопуск инвесторов к предприятию "Мотор сич", чьи акции Skyrizon приобрела четыре года назад.

Как сообщает "Униан", претензия компании из КНР уже подана в Министерство юстиции Украины.

В документе китайские инвесторы "Мотор сичи" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, которые закреплены в соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций между украинским правительством и правительством КНР.

Инвесторы из Skyrizon еще в 2016 году купили 56% акций запорожского авиационного предприятия. Однако до сих пор они не могут управлять своим активом, поскольку суд наложил на акции арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает рассмотрение дела о концентрации (то есть получении в собственность акций). Более того, в течение трех лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия: не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор сичи" с требованием снять арест, но судьи отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти: СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др.

Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности "Мотор сичи" ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентособной, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

В 1992 году Украина и КНР заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В соответствии с ним стороны обязались не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. В этом контексте китайские инвесторы "Мотор сичи" считают, что, не допуская их на предприятие, государство Украина фактически экспроприировала их актив.

Ущерб от сложившейся ситуации китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.

Представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор сич" и его акционерам. Если же Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство. Инвесторы также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и решения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой смогут войти представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и других органов власти.

Ранее "Страна" рассказывала, что китайцам не дают получить контроль над "Мотор сичью" американцы.

Мы также писали, что месяц назад акции "Мотор сичи" разблокировали на один день, но потом снова арестовали.