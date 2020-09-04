В Киеве наркоман напал на баристу после того, как не смог отобрать у нее мобильный телефон.

Об этом говорится в сообщении на портале "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Только что на Кольцова, 15, в кофейню забежал неадекватный мужик, выхватил телефон у баристы, она отобрала обратно и тогда тот напал на нее", - говорится в сообщении.

Видео инцидента опубликовано на странице портала. На кадрах видно, как неадекватный мужчина бъет баристу ногами по лицу.

В сообщении указано, что нападавший похож на наркозависимого человека и на вид неславянской внешности.

Ранее "Страна" публиковала видео наглой кражи у баристы Iphone X на глазах у посетителей кафе в Киеве.

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