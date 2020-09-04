Сотрудники Чернобыльского заповедника показали редчайших насекомых, которых нашли на заповедной территории в ходе экспедиции.

Об этом сообщает Чернобыльский биосферный радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Сфекс

"В рамках Соглашения о сотрудничестве с Государственным учреждением "Институт эволюционной экологии НАН Украины" на территории Чернобыльского заповедника проводятся исследования видового состава насекомых. Сейчас ученые заповедника совместно с сотрудниками Института проводят очередные полевые исследования популяций перепончатокрылых насекомых и мониторинговые генетические исследования популяций мух-дрозофил", - указано в сообщении.

Первые обследования подтвердили наличие в Заповеднике краснокнижных видов насекомых, в частности - пчелы-плотника, шмеля мохового, сфекса рыжеватого и прочих.

Специалисты отмечают, что инвазивного вида плодовых мушек (дрозофил), которые наносят значительный вред сельскохозяйственным культурам, на территории заповедника не выявлено.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежие фото лося, которые решил охладиться, и птиц, что остались после массовой осенней миграции на Юг.

Как сообщала "Страна", в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС водится много видов птиц. А одной из самых редких является обычный домовый воробей.