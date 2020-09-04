В Министерстве обороны сообщили, что 4 сентября американские бомбардировщики Boeіng В-52 Stratofortress впервые вошли в воздушное пространство Украины и пролетели около границ с аннексированным Крымом. В сопровождении украинских истребителей они пролетели в небе над страной.

Об этом сказано в посте пресс-службы ведомства на Фейсбук.

"Американские стратегические бомбардировщики сопровождают истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ Су-27 и МиГ-29. Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса. Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении", - сказано в записи.

В министерстве добавили, что патрулирование носит плановый характер для достижения взаимной совместимости стран НАТО и партнеров. Также в Минобороны допустили, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем.

Ранее "Страна" сообщала, что упомянутые американские самолеты летали вокруг Крыма, и показывала карты их передвижений.

Мы также писали, что в июне НАТО включила Украину в программу расширенного партнерства.