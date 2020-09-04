Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о цели правительства по средней зарплате и пенсии в стране.

По его словам, она должна составлять 15 тысяч гривен. В то же время глава Кабмина считает достаточной пенсию в 5 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 4 сентября, Шмыгаль заявил во время интервью в эфире телеканала "Украина 24".

Так, отвечая на вопрос, какой должна быть средняя заработная плата и средняя пенсия в Украине, чтобы их хватало на жизнь, Шмыгаль заявил, что его цель 15 тысяч и 5 тысяч гривен соответственно.

"15 тыс. грн средняя зарплата, и было бы хорошо процентов 30 была средняя пенсия от зарплаты как минимум. Если говорить конкретно, то средняя зарплата 15 тыс. грн, средняя пенсия - 5 тыс. грн. Это тот уровень, к которому мы должны идти. Не воспринимайте это как обещание, воспринимайте это как те параметры, куда мы стремимся", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что на сегодняшний день средняя зарплата составляет 11 тысяч гривен, а средняя пенсия - 3 тысячи гривен.

"Наверно это мало, я бы хотел, чтобы украинцы получали более достойные зарплаты и пенсии", - заявил премьер.

Напомним, недавно в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен не является показателем бедности.

Как мы сообщали ранее, Шмыгаль заявил, что правительство ожидает к 2022 году рост средней зарплаты по стране до 15 тысяч гривен.