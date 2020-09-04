В Минздраве рассказали, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии коронавируса.

Об этом рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья в Facebook.

"В Украине острой респираторной болезнью COVID-19 заболело 130 951 человек, среди которых 6,5% детей в возрасте до 17 лет. Дети менее склонны к развитию тяжелых форм заболевания COVID-19, чем взрослые, однако риск инфицирования SARS-CoV-2 среди детей такой же, как в других возрастных категориях", - указано в сообщении.

В рюкзаке школьника должно быть:

по меньшей мере две защитные маски;

карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (отдавать предпочтение гелям, не жидкость)

бумажные платочки.

Для масок желательно выделить отдельный карман, а ребенка научить правильно ими пользоваться и утилизировать. Стоит объяснить, что маска - это предмет личного пользования. Обмениваться масками запрещено. Также нельзя класть использованную маску рядом с чистой. Детям до 14 лет использовать антисептик Не рекомендуется.

Напомним, в Киеве у учителей из двух школ обнаружили коронавирус. Эти учебные заведения перевели на дистанционное обучение.

Как сообщала "Страна", глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру. К ним относятся люди из групп риска и работники важнейших сфер экономики.