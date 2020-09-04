Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вместе с СНБО рассматривает возможность приостановки на несколько дней учебного процесса в тех учебных заведениях, где будут участковые избирательные комиссии.

Об этом глава Кабмина сказал в интервью телеканалу "Украина 24" .

"Мы сейчас работаем совместно с Советом национальной безопасности и обороны, чтобы обеспечить максимально открытый и одновременный избирательный процесс 25 октября. Работает Центральная избирательная комиссия. Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы, как все должно происходить. Большое количество участковых комиссий находится в учебных заведениях, поэтому с Министерством здравоохранения и Министерством образования мы работаем над тем, чтобы на несколько дней приостановить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии. Работаем над тем, как будет проходить второй тур в тех городах, где он будет", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы максимально обеспечить безопасность избирательного процесса на местных выборах.

Смотрите фрагмент интервью об учебном процессе с 45:20

Ранее "Страна" писала, что Комитет избирателей Украины попросил Шмыгаля закупить для членов избирательных комиссий 4 миллиона защитных масок.

Мы также сообщали, что комиссии на местных выборах в Украине будут продолжать работу даже при условии, если один из ее членов болен Covid-19.