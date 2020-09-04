Ранее судимый житель села Гусаровка Харьковской области подозревается в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. На данный момент мужчина находится в изоляторе.

Об этом в пятницу, 4 сентября, информирует пресс-служба полиции региона.

"Сотрудники Балаклейского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры района задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка у себя дома в июне-июле 2019 года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюремного срока.

Напомним, недавно под Одессой пастух изнасиловал 12-летнего мальчика и угрожал ему расправой, если ребенок кому-то расскажет о случившемся.

Ранее мы писали, что на Урале борцы с педофилами до смерти насиловали трубой мужчину после придуманной детьми истории.