В Минске, где с 9 августа регулярно проходят протесты, на улицы в пятницу вновь вышли противники действующего президента Александра Лукашенко. Некоторых участников несанкционированных акций задержали правоохранители.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Протесты прошли в нескольких районах белорусской столицы.

Так, на акцию протеста на проспекте Победителей собрались айтишники. Также акция протеста проходила у Комаровского рынка. На нее собрались в основном женщины. С плакатами, цветами и флагами в руках они по улице Веры Хоружей направились в сторону проспекта Независимости. Здесь в районе кинотеатра "Центральный" протестующие встретились с колонной сторонников действующей власти. Последние тоже несли флаги, цветы, а еще иконы и распятие. Обе колонны выкрикивали лозунги, обошлось без столкновений.

Что касается протеста айтишников, то его пресекли силовики. Были проведены задержания за административные правонарушения у стелы "Минск - город-герой", на набережной реки Свислочь. Точное число задержанных пока неизвестно.

Как писала "Страна", в пятницу глава Минобороны Беларуси обвинил Киев в попытке организовать "цветную революцию" в Минске.

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