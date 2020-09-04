Официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси вечером в пятницу, 4 августа, перестал открываться. В ведомстве не исключают хакерскую атаку.

Ситуацию с сайтом прокомментировала в Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", - написала представитель силового министерства.

Так выглядит экран при попытке войти на сайт МВД

Также Чемоданова призвала граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, не смогут быть выполнены своевременно.

Между тем сегодня в Минске по совпадению на протест против властей вышли белорусские айтишники.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минобороны Беларуси обвинил Киев в попытке организовать "цветную революцию" в Минске.